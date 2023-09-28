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CAS отложил слушания по делу Валиевой до 9 ноября

CAS отложил слушания по делу Валиевой до 9 ноября
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой отложены по итогам третьего дня в Спортивном арбитражном суде (CAS), они возобновятся 9 и 10 ноября, сообщается на сайте организации в четверг.

Там отмечается, что после представления сторонами доказательств суд распорядился представить дополнительную документацию и, чтобы дать сторонам возможность ее рассмотреть, выделил еще два дня на слушания апелляции. Таким образом, слушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года в Лозанне.

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Слушания по делу Камилы Валиевой проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне.

11 февраля 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка выиграла "золото" пекинской Олимпиады в командных соревнованиях по фигурному катанию. Проба была сдана 25 декабря 2021 года. CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла четвертое место. Золотая награда командного турнира остается за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено не проводить.

В ноябре 2022 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на ведение РУСАДА расследования нарушения антидопинговых правил Валиевой. Между тем дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

РУСАДА CAS фигурное катание
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