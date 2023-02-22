ISU оспорил в CAS решение РУСАДА по Валиевой

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев принял решение оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который признал российскую фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

"Дисциплинарный комитет РУСАДА вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, установив, что хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "вины или халатности". Таким образом, суд не наложил никаких санкций, кроме дисквалификации ее результатов на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года", - говорится в заявлении ISU.

"Международный союз конькобежцев получил копию мотивированного решения на русском и английском языках 26 января 2023 г. и полную копию материалов дела 2 февраля 2023 г и решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). ISU считает, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. Такая защита не может быть реализована за счет освобождения молодых спортсменов от санкций", - отмечается в сообщении.

В рамках апелляции ISU добивается дисквалификации Валиевой по собственному усмотрению CAS, начиная с 25 декабря 2021 года, и дисквалификации всех ее результатов, достигнутых за этот период, включая конфискацию медалей, очков и призов. Кроме того, CAS должен определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где Валиева выиграла золото в командном турнире в составе сборной России.

21 февраля решение Дисциплинарного комитета РУСАДА оспорило в Спортивном арбитраже Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

11 февраля 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка уже выиграла золото Олимпиады. Проба же была сдана 25 декабря 2021 года.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла уже четвертое место. Золотая награда командного турнира остается за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено пока не проводить.

Позднее ВАДА выразило недовольство темпами расследования. В ноябре 2022 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на ведение РУСАДА расследования нарушения антидопинговых правил Валиевой.

В свою очередь, Дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной российскую фигуристку Валиеву в нарушении антидопинговых правил.