"Краснодар" победил "Рубин" и упрочил лидерство в РПЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Краснодар" со счетом 2:0 нанес поражение казанскому "Рубину" в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

На 24-й минуте гол провел Джон Кордогба, на 86-й – Олакунле Олусегун.

Теперь у "Краснодара" 24 очка, команда упрочила лидерство в турнирной таблице РПЛ. На втором месте находится самарский клуб "Крылья Советов", которому в воскресенье предстоит сыграть с московским "Спартаком". Столько же очков – у столичного "Локомотива", ранее обыгравшего нижегородский "Пари НН" (1:0).

Что касается "Рубина", он – на 13-м месте (9 баллов).