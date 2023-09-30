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"Оренбург" впервые в истории победил "Зенит" в РПЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" со счетом 3:1 одолели "Зенит" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России.

На 2-й минуте Густаво Мантуан вывел "Зенит" вперед. Но еще в первом тайме "Оренбург" ответил тремя голами. Их авторами стали Денис Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25) и Брайан Мансилья (36).

Для "Оренбурга" это первая победа над "Зенитом". Клуб дебютировал в РПЛ в сезоне-2016/17 и после этого два раза возвращался.

Сейчас у "Оренбурга" 11 очков, команда занимает 11-е место в турнирной таблице. "Зенит" на третьем месте, 17 очков. Лидирует "Краснодар" (21), на втором месте идут "Крылья Советов" (18), обе команды имеют по игре в запасе.

Зенит Оренбург РПЛ Футбол
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