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Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир в Токио

Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира в Токио.

В финале представительница России, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 19-е место, одолела четвертую ракетку мира Джессику Пегулу из США – 7:5, 6:1.

Для Кудерметовой это второй титул в карьере, первый завоевала в 2021 году в США.

Категория турнира в Токио – WTA 500. Призовой фонд в 2023 году составил 780,6 тыс. долларов.

Вероника Кудерметова теннис
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