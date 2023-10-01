Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир в Токио
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира в Токио.
В финале представительница России, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 19-е место, одолела четвертую ракетку мира Джессику Пегулу из США – 7:5, 6:1.
Для Кудерметовой это второй титул в карьере, первый завоевала в 2021 году в США.
Категория турнира в Токио – WTA 500. Призовой фонд в 2023 году составил 780,6 тыс. долларов.