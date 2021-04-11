Российская теннисистка Кудерметова впервые выиграла турнир WTA

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Данку Ковинич из Черногории в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США).

Результат поединка - 6:4, 6:2 в пользу Кудерметовой.

Таким образом, Кудерметова выиграла первый турнир WTA стал первым в карьере.

При этом 23-летняя спортсменка станет первой ракеткой России. В обновленной версии рейтинга она поднимется в топ-30 теннисисток мира.

Соревнования в Чарльстоне относятся к категории WTA-500 с призовым фондом более $565 тысяч. Победитель получит почти $69 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.