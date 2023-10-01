Тренер Гассиева уверен, что ему должны были присудить победу над Валлином

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Виталий Сланов, тренер российского боксера-тяжеловеса Мурата Гассиева, не согласен с решением арбитров, присудивших победу шведу Отто Валлину в поединке в Турции.

"Был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно. Он отбрыкивался, уходил, даже джеб полноценный не наносил. Один раз в каком то раунде попал в глаз, и всё. Были удары по защите", - приводит слова Сланова пресс-служба Федерации бокса России.

"Думаю, Мурат выиграл очень убедительно. Но отдали, как отдали. Мурат попадал, атаковал, выигрывал. Да, он не смог нокаутировать Валлина. А так Мурат выиграл бой, тот же ничего практически не сделал. Просто уходил. Но всё равно скажу так, что бой не понравился. Не пошло, не наш день", - подытожил Сланов.

Поединок Гассиева с Валлином прошел 30 сентября вечером. По итогам 12 раундов победа была присуждена шведскому боксеру раздельным решением судей. Гассиев лишился статуса чемпиона WBA Inter-Continental в тяжелом весе.