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Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину и лишился пояса WBA Inter-Continental

Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину и лишился пояса WBA Inter-Continental
Мурат Гассиев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев потерпел поражение от шведа Отто Валлина в поединке в Турции.

По итогам 12 раундов победа была присуждена шведскому боксеру раздельным решением судей.

Таким образом, Гассиев лишился статуса чемпиона WBA Inter-Continental в тяжелом весе. 29-летний россиянин потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 30 победах (23 нокаутом).

32-летний Валлин выиграл 26-й бой (в 14 поединках он победил досрочно) при одном поражении.

Мурат Гассиев бокс Отто Валлин
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