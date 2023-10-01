Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину и лишился пояса WBA Inter-Continental
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев потерпел поражение от шведа Отто Валлина в поединке в Турции.
По итогам 12 раундов победа была присуждена шведскому боксеру раздельным решением судей.
Таким образом, Гассиев лишился статуса чемпиона WBA Inter-Continental в тяжелом весе. 29-летний россиянин потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 30 победах (23 нокаутом).
32-летний Валлин выиграл 26-й бой (в 14 поединках он победил досрочно) при одном поражении.