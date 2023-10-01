Тим Цзю без боя стал чемпионом WBO

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе.

При этом для получения чемпионского пояса 28-летнему Цзю не пришлось участвовать в поединке. Титул он получил автоматически, после того как отказавшийся драться с ним обладатель звания американец Джермел Чарло принял бой с мексиканцем Саулем Альваресом. В итоге пояс перешел от представителя США к Тимофею Цзю.

На счету Тима Цзю 23 победы на профессиональном ринге, поражений нет.

Что касается Чарло, его бой с Альваресом состоялся в ночь на 1 октября и завершился победой мексиканца.