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Сауль Альварес вновь защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца Джермелла Чарло в поединке в Лас-Вегасе в ночь на 1 октября.

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По итогам всех 12 раундов победу мексиканцу присудили единогласным решением судей.

Таким образом, 33-летний Альварес вновь защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории. Теперь на его счету 60 побед (39 – нокаутом) на профессиональном ринге, а также две ничьи и два поражения.

В свою очередь, 33-летний Чарло проиграл второй поединок при 37 победах (35 – нокаутом) и одном ничейном исходе.

Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло
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