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Испанец Клотет покинул пост главного тренера ФК "Торпедо"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Торпедо" отправило в отставку главного тренера команды испанца Жозепа Клотета, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"По итогам переговоров с главным тренером Жозепом Клотетом совет директоров ФК "Торпедо Москва" принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо", - говорится в сообщении.

"Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - отмечается в сообщении.

46-летний Клотет возглавил "Торпедо" в марте 2023 года, но не смог удержать команду в Российской премьер-лиге. Теперь она выступает в Первой лиге и занимает девятое место в турнирной таблице.

футбол Торпедо Жозеп Клотет Российская премьер-лига
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