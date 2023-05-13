"Торпедо" проиграло ЦСКА и выбыло из РПЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА одержали победу над соперниками из столичного "Торпедо" в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 3:0. Голы забили Фёдор Чалов (5-я и 90-я (пенальти) минуты) и Иван Обляков (38).

В конце матча защитник "Торпедо" Артём Самсонов был удален за вторую желтую карточку.

ЦСКА занимает второе место в чемпионате, набрав 54 очка. "Торпедо" замыкает таблицу на 16-м, имея в активе 13 очков. Поражение от ЦСКА лишило торпедовцев шансов на сохранение места в РПЛ.

В 28-м туре ЦСКА 21 мая сыграет со столичным "Спартаком". "Торпедо" 20 мая встретится с "Динамо".