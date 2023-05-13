Поиск

"Торпедо" проиграло ЦСКА и выбыло из РПЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА одержали победу над соперниками из столичного "Торпедо" в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 3:0. Голы забили Фёдор Чалов (5-я и 90-я (пенальти) минуты) и Иван Обляков (38).

В конце матча защитник "Торпедо" Артём Самсонов был удален за вторую желтую карточку.

ЦСКА занимает второе место в чемпионате, набрав 54 очка. "Торпедо" замыкает таблицу на 16-м, имея в активе 13 очков. Поражение от ЦСКА лишило торпедовцев шансов на сохранение места в РПЛ.

В 28-м туре ЦСКА 21 мая сыграет со столичным "Спартаком". "Торпедо" 20 мая встретится с "Динамо".

ЦСКА Торпедо РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче после досрочного чемпионства

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче после досрочного чемпионства

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Российских тяжелоатлетов допустили до международных соревнований

Два российских боксера вышли в финал ЧМ, четверо завоевали бронзу

Хачанов проиграл во втором круге турнира Masters в Риме

Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян

Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян

"Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Интер" победил "Милан" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Шесть российских боксеров гарантировали себе медали ЧМ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });