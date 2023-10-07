Симона Байлз стала самой титулованной гимнасткой в мире

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американка Симона Байлз завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Бельгии.

В сумме она набрала 58,399 балла, опередив, в частности, бразильянку Ребеку Андраде (56,766) и американку Шилиз Джонс (56,332), ставшими второй и третьей соответственно.

Таким образом, Байлз стала 27-кратной чемпионкой мира, а с учетом семи золотых медалей на Олимпийских играх, у нее 34 награды высшего достоинства. Это делает ее самой титулованной гимнасткой в мире.

По этому показателю Байлз опередила белоруса Виталия Щербо (33).