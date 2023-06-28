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Гимнастка Симона Байлз вернется к соревнованиям

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз возобновит свои выступления.

Как сообщается на сайте Федерации гимнастики США, она вошла в заявку на участие в соревновании US Classic, которое пройдет в августе в пригороде Чикаго.

Последнее выступление Байлз состоялось в августе 2021 года на Олимпиаде в Токио. Там она завоевала бронзу в упражнении на бревне, но отказалась от участия в других дисциплинах из-за психических проблем.

Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав награды высшего достоинства на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

Симона Байлз спортивная гимнастика
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