СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отказаться от планов разрешить российским командам с игроками младше 17 лет участвовать в международных соревнованиях, сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис.

Он написал в соцсети X (ранее твиттер), что в УЕФА такой шаг мотивировали тем, будто союз "не нашел технического решения, которое бы позволило командам из России выступать на соревнованиях".

Официального комментария УЕФА по этой теме пока не поступало.

26 сентября стало известно, что исполком УЕФА принял решение разрешить участие сборных России до 17 лет в международных соревнованиях.

"Исполком УЕФА принял решение вновь допустить российские команды несовершеннолетних игроков к своим соревнованиям в течение этого сезона. Исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд проводятся без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России", - сообщал сайт союза.

По мнению авторов, детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.