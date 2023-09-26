Поиск

УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турниров

УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турниров
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет УЕФА выступает за допуск сборных России по футболу к участию в международных соревнованиях среди несовершеннолетних игроков, говорится в релизе Союза европейских футбольных ассоциаций.

Согласно тексту обращения, в УЕФА осознают, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых".

СпортВ ФИФА и УЕФА заявили о надеждах увидеть Россию на международной аренеЧитать подробнее

"Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта (на Украине) поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе. По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена", - говорится в релизе.

Отмечается при этом, что российские сборные смогут выступать без флага и гимна РФ.

При этом взрослые клубы и сборные будут допущены к международным стартам не раньше окончания конфликта на Украине.

Во вторник на Кипре состоялось заседание исполкома УЕФА.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.

футбол УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хачанов выиграл теннисный турнир в Чжухае

Перешедший в "Реал Сосьедад" российский футболист Захарян подхватил ковид

Перешедший в "Реал Сосьедад" российский футболист Захарян подхватил ковид

R&B-исполнитель Ашер выступит на Супербоуле в феврале 2024 года

R&B-исполнитель Ашер выступит на Супербоуле в феврале 2024 года

"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Краснодар" победил "Урал" и вновь стал лидером РПЛ

"Локомотив" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Локомотив" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

"Спартак" победил "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Хави

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Хави
Допинг в российском спорте

ВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лаборатории

ВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лаборатории
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });