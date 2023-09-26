УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турниров

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет УЕФА выступает за допуск сборных России по футболу к участию в международных соревнованиях среди несовершеннолетних игроков, говорится в релизе Союза европейских футбольных ассоциаций.

Согласно тексту обращения, в УЕФА осознают, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых".

"Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта (на Украине) поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе. По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена", - говорится в релизе.

Отмечается при этом, что российские сборные смогут выступать без флага и гимна РФ.

При этом взрослые клубы и сборные будут допущены к международным стартам не раньше окончания конфликта на Украине.

Во вторник на Кипре состоялось заседание исполкома УЕФА.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.