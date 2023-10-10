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Россиянин Асбаров сравнил бокс Батыргазиева с действиями шахматиста

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Сослан Асбаров высоко оценил боксерские навыки олимпийского чемпиона-2020 Альберта Батыргазиева, который 19 октября на турнире Ural FC 4 в Перми сразится с венесуэльцем Эндером Луцесом.

СпортТурнир Ural FC в Перми перенесен с 20 на 19 октябряЧитать подробнее

"Альберт представляет из себя очень техничного, скоростного, чувствительного боксера. Я знаю, что в ринге он действует как шахматист. Он в первую очередь думает головой, а это основа бокса. Альберт многие бои выигрывает за счет своего IQ. Уверен, что и сейчас он выйдет победителем", - сказал Асбаров "Интерфаксу".

Турнир пройдет в рамках форума "Россия – спортивная держава". Бой непобежденных на профессиональном ринге боксеров Батыргазиева и Луцеса будет главным событием турнира.

Сам Асбаров 28 октября в Москве проведет поединок в первом тяжелом весе с соотечественником Алексеем Папиным.

Альберт Батыргазиев Сослан Асбаров Эндер Луцес бокс
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