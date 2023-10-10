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Турнир Ural FC в Перми перенесен с 20 на 19 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) объявила о том, что запланированный на 20 октября в Перми международный турнир по профессиональному боксу переносится на день раньше.

Мероприятие состоится 19 октября в рамках форума "Россия — спортивная держава".

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В главном бою международного шоу, как анонсировалось, на ринг выйдет олимпийский чемпион-2020, четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев, которому в 10-раундовом поединке в легком весе будет противостоять венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16). Оба – непобежденные боксеры: на счету Батыргазиева 9 побед (6 – нокаутом), Луцес выиграл 20 боев (16 – нокаутом).

В со-главном поединке международного шоу на ринг выйдет россиянин Кирилл Сидельников, для 35-летнего спортсмена это будет дебют на профессиональном ринге. Его соперник – нидерландский кикбоксер марокканского происхождения Нидаль Бикири.

В рамках турнира Ural FC 4 состоятся и четыре поединка по правилам профессионального кикбоксинга, и в этих боях примут участие представители команды "Ural Kali Fighte" из Соликамска – российские кикбоксеры Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарёв и Артём Швецов. Особое внимание обращает на себя выступление Бизяева, который будет защищать пояс Ural FC в поединке в весе до 90 кг против Бубакера Эл Бакури из Марокко.

Всего же на турнире будет представлено 10 стран — в Перми выступят спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

Альберт Батыргазиев бокс кикбоксинг
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