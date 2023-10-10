Вратарь "Лацио" с российскими корнями отказался играть за сборную России

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Имеющий российские корни голкипер итальянского "Лацио" Иван Проведель отказался от вызова в национальную команду России, заявил тренер вратарей сборной Виталий Кафанов.

"Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его", - приводит слова Кафанова "Спорт-Экспресс".

29-летний Проведель родился в семье русской и итальянца, однако имеет только гражданство Италии и выступал за клубы только этой страны.