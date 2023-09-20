Гол вратаря с российскими корнями помог "Лацио" уйти от поражения в игре ЛЧ
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский "Лацио" и испанский "Атлетико" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Результат встречи в Риме – 1:1.
На 29-й минуте Паблос Барриос вывел "Атлетико" вперед. Но победный счет гости не удержали: на 90+5 минуте мяч забил голкипер "Лацио" Иван Проведель. Он родился в семье русской и итальянца, однако имеет только гражданство Италии и выступал за клубы только этой страны.
Параллельно прошли еще пять матчей турнира: "Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Боруссия" (Германия) – 2:0, "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Селтик" (Шотландия) – 2:0, "Шахтер" (Украина) – "Порту" (Португалия) – 1:3, "Барселона" (Испания) – "Антверпен" (Бельгия) – 5:0, "Манчестер Сити" (Англия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 3:1.
Программа первого тура пройдет в среду.
Составы групп:
Группа A: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"
Группа B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс"
Группа C: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион"
Группа D: "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Реал Сосьедад"
Группа E: "Фейеноорд", "Атлетико", "Лацио", "Селтик"
Группа F: "Пари Сен-Жермен", "Боруссия", "Милан", "Ньюкасл"