В МОК предположили, что федерации допустят россиян в течение полугода

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Допуск российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе может состояться у некоторых спортивных федераций к концу этого года, а у кого-то - концу следующего, сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

"Большинство остальных федераций, где возвращение еще не состоялось, подтвердили, что движутся к этому возвращению, они находятся на разных стадиях, завершение этого процесса планируется некоторыми (федерациями - ИФ) к концу этого года, некоторыми - к началу следующего", - сказал Макконнел на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания исполкома МОК в Мумбаи.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в его состав олимпийских советов новых регионов РФ.

Глава МОК Томас Бах на пресс-конференции подтвердил, что это решение никак не повлияет на допуск россиян в нейтральном статусе. По его словам, МОК не хотел отстранять российских спортсменов, так как решение принималось ОКР, а МОК не может наказывать спортсменов за действия, совершенные их правительством.

Он также подчеркнул, что дедлайна по отмене отстранения ОКР нет. "Дедлайна по снятию отстранения нету, оно будет действовать до дальнейшего уведомления, мы будем мониторить ситуацию", - заявил Бах.

Ранее Международный олимпийский комитет лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там объяснили это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. В МОК довели до сведения ОКР, что он больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".