Поиск

МОК приостановил деятельность ОКР

Поводом для санкций стало включение в состав ОКР организаций новых территорий РФ

МОК приостановил деятельность ОКР
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), сообщается на сайте МОК в четверг.

"Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

СпортРоссийским чемпионам ОИ выплатят по 500 тыс. руб. за вынужденный пропуск ИгрРоссийским чемпионам ОИ выплатят по 500 тыс. руб. за вынужденный пропуск ИгрЧитать подробнее

Там поясняется, что принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года одностороннее решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской народных республик и Луганской, Запорожской областей), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией.

В МОК подчеркнули, что ОКР больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

Там напомнили, что решения МОК от 28 марта 2023 года остаются в полной силе, МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".

МОК ОКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-глава "Формулы-1" признал себя виновным в мошенничестве

Экс-глава "Формулы-1" признал себя виновным в мошенничестве

Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев отстранен от соревнований

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране

Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране

Российский теннисист отстранен за употребление спиртного на матче

Волкановски заменил Оливейру в поединке UFC c Махачевым

Дубль Кучерова помог "Тампе" победить "Нэшвилл" на старте сезона НХЛ

СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032

УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032

Экс-футболист сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });