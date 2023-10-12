МОК приостановил деятельность ОКР

Поводом для санкций стало включение в состав ОКР организаций новых территорий РФ

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), сообщается на сайте МОК в четверг.

"Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года одностороннее решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской народных республик и Луганской, Запорожской областей), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией.

В МОК подчеркнули, что ОКР больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

Там напомнили, что решения МОК от 28 марта 2023 года остаются в полной силе, МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".