Бой россиянина Анкалаева с бразильцем Уокером в UFC признан несостоявшимся

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Поединок между российским бойцом смешанного стиля Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 294 в Абу-Даби признан несостоявшимся.

В середине первого раунда россиянин нанес запрещенный удар, после которого Уокер не смог продолжить бой. При этом удар в исполнении Анкалаева также признан непредумышленным.

На счету экс-претендента на титул Анкалаева к настоящему моменту в смешанных единоборствах 17 побед и одно поражение, у Уокера 20 побед и 7 поражений.