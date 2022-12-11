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Бой россиянина Анкалаева и поляка Блаховича за пояс UFC завершился вничью

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем победителя не выявил.

По итогам пяти раундов главного боя турнира UFC 282 в Лас-Вегасе в воскресенье утром по московскому времени судьи зафиксировали ничью.

Спортсмены представляли полутяжелый вес. Для 30-летнего Анкалаева это был первый титульный бой на турнирах UFC. В смешанных единоборствах он выиграл 18 поединков, один раз проиграл. Ничья с Блаховичем стала первой в его карьере.

Для 39-летнего Блаховича это также первая ничья в карьере, также он одержал 29 побед и потерпел девять поражений. Он – экс-чемпион UFC в полутяжелом весе.

UFC смешанные единоборства Магомед Анкалаев Ян Блахович
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