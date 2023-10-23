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Теннисистка Самсонова вновь стала первой ракеткой России

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова поднялась на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Теперь Самсонова занимает 15-е место и становится первой ракеткой России. Этому факту способствовало и падении в рейтинге Дарьи Касаткиной сразу на шесть ступенек. Теперь Касаткина находится на 17-м месте. Межу Самсоновой и Касаткиной располагается Вероника Кудерметова (поднялась на две строчки).

Самсонова ранее один раз становилась первой ракеткой России. Этот статус она получила 19 августа, но через неделю уступила его лидировавшей на протяжении длительного времени Касаткиной.

Что касается рейтинга WTA, лидирует в нем по-прежнему Арина Соболенко (Белоруссия).

теннис WTA Людмила Самсонова Дарья Касаткина
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