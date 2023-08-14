Людмила Самсонова впервые стала первой ракеткой России

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова на шесть позиций поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно рейтингу, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации, она теперь занимает 12-е место. При этом Самсонова опередила Дарью Касаткину, которая поднялась с 14-го на 13-е место. Позиция Самсоновой теперь – наивысшая среди россиянок, что впервые в карьере делает ее первой ракеткой России.

На прошедшей неделе Самсонова дошла до финала турнира в Монреале, где уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6).

Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему Ига Швентек.