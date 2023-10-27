Чемпионы мира Гаджимагомедов и Атаев победили на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Чемпионы мира-2023 по боксу россияне Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев добились побед в своих поединках в рамках прошедшего в Душанбе турнира "Ночь чемпионов IBA".

Серебряный призёр Олимпийских игр-2020, двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр-2019 Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей победил Акани Пхузи из ЮАР в 8-раундовом бою в первом тяжелом весе.

"Наконец-то провёл не выставочный бой, а полноценный, официальный поединок. Ранее проводил только выставочные, а сегодня настало время боксировать в красивом профессиональном поединке. Впервые работал все восемь раундов, конечно, хотел закончить досрочно. Но мой соперник очень хорошо защищался, поэтому нужно было работать всю дистанцию", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

"Радует, что в Таджикистане очень любят бокс, и здесь классная атмосфера праздника нашего вида спорта. В зале сидел президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв и мой друг олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев. Было очень приятно боксировать перед ними - чувствовалась ответственность. В будущем мне хочется поехать на Олимпийские игры и выиграть золото, которое не получилось завоевать в прошлый раз. В любом случае у меня на первом плане олимпийский бокс и Олимпиада, а потом уже профессиональный ринг", - добавил Гаджимагомедов.

Теперь на его счету две победы (одна – нокаутом) на профессиональном ринге в двух поединках. Пхузи проиграл третий бой, имея на своем счету 13 побед (шесть – нокаутом).

Также чемпион мира-2023 и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев в Душанбе в 8-раундовом поединке в первом тяжёлом весе техническим нокаутом победил Азизбека Абдугофурова из Узбекистана. Соперник отказался от продолжения боя после пятого раунда.

"Бил соперника, но он не падал"

"Уже в третий раз я проводил 8-раундовый поединок и долго готовился, трудился на тренировках перед сегодняшним боем. Не должен был уставать, но перед третьим раундом мне казалось, что я уже "проседаю". Мне бы хватило в итоге сил работать все восемь раундов, но угловые моего оппонента решили, что не стоит продолжать бой", - сказал Атаев.

"Я много раз бил соперника, но он не падал, выплюнул специально капу и всем видом показывал, что не хочет продолжать бой. Желаю ему скорейшего восстановления и продолжения карьеры. Думаю, мне бы хватило сил на все восемь раундов, потому что сам форсировал. Если бы я экономичнее дрался, то в подобном поединке можно было и 12 раундов работать. Рашидбек Ахмедов и Эдуард Кравцов говорили добавлять повторные атаки, я прислушался к их совету. Немного прибавил и удалось выиграть раньше", - заявил он.

Теперь у Атаева шесть побед (четыре – нокаутом). У Абдугофурова второе поражение при 14 победах (пять – нокаутом).

Вечер бокса был организован промоутерскими компаниями "Patriot Boxing" и "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA)