Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось

Двукратный чемпион мира по боксу – о восстановлении после травмы, перспективах участия в ОИ, шоу-бизнесе в боксе и присутствии в нем женщин

Муслим Гаджимагомедов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На ЧМ-2023 в Ташкенте в мае Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весе до 92 кг, завершая турнир с травмой ноги, и стал двукратным чемпионом мира. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину спортсмен рассказал о своем восстановлении, перспективах допуска к Олимпиаде-2024 в Париже, а также вмешательстве шоу-бизнеса в бокс.

- Муслим, прошел месяц после триумфального для вас чемпионата мира. Как себя чувствуете сейчас?

- Травмы еще залечиваю. Полностью еще не восстановился, нужно время, нужен покой. В одной из лучших клиник Дагестана, да даже России, прошел реабилитацию. Сейчас делаю определенные упражнения, которые подсказывает доктор.

- Позволят ли сроки восстановления выступить на чемпионате России в августе?

- От чемпионата России нас, скорее всего, освободят – но пока точно неизвестно. Но будут другие старты: в августе планирую провести профессиональный бой. Пока что над этим работаем.

- Как оцениваете свой бокс на чемпионате мира в Ташкенте по десятибалльной шкале?

- Из десяти баллов могу поставить восьмерку, потому что можно было еще лучше выступить. Это получилось бы, если не травма. Последние бои – полуфинал, финал - получились достаточно конкурентные, потому что из-за травмы я не мог двигаться и пришлось менять свой стиль боя.

- Как встретили на родине после золота ЧМ?

- В аэропорту Махачкалы была грандиозная встреча. Все друзья-родственники и мои, и Шарабутдина (Атаева, выигравшего золото в весе до 86 кг - ИФ), очень много людей было. Все представители правительства Дагестана встретили, спасибо им всем большое. Конечно, встретили все из моего села, района – в общем, все, кто меня знает.

- Насколько сильно затянулись празднования - возможно, и сейчас продолжаются?

- Уже потихоньку все это заканчивается (улыбается). Сейчас восстанавливаюсь после травмы – и в зал. Уже хватит отдыхать, последняя неделька – и все, надо потихоньку заканчивать.

- Россияне на чемпионате мира завоевали две золотые медали и четыре бронзовые. Достойный результат?

- Неплохой результат, но можно было еще и пару серебра и золота и выиграть в общем зачете. Но и так – неплохой, даже отличный результат.

- Некоторые сборные бойкотировали чемпионат мира. Сказалось ли отсутствие боксеров, к примеру, из США на уровне турнира?

- Лично для моего веса никак не сказалось. В сборной США в моем весе фаворита нет, поэтому я даже не знаю соперника из этой сборной в моей весовой категории.

- Вы неоднократно озвучивали, что ваша цель – золотая медаль Олимпиады. Сбивает ли настрой на ваши олимпийские амбиции неопределенность с допуском россиян на Игры?

- Я надеюсь, сборную России допустят на Олимпийские игры, и смогу удачно, отлично там выступить. Приложу все усилия, чтобы выиграть золотую медаль.

- Какие планы по профессиональному боксу, с кем хотел бы подраться в своем первом тяжелом весе?

- Пока не знаю. Потихоньку движемся к титульным боям, менеджеры над этим работают. Нет такого, что сразу с чемпионом надо подраться.

- Самое значимое для вас в этом году в спорте и мире?

- В спорте – это чемпионат мира в Ташкенте. В целом в мире – ждем решения МОК, допустят ли они Россию к Олимпийским играм или нет.

- Сейчас наблюдается активное вливание шоу-бизнеса в бокс: фигуристов подводят к боям, блогеров. Не все это приветствуют и поддерживают. Как вы к этому относитесь? Это популяризация бокса или лишнее?

- Да, некоторые блогеры лезут в бокс - туда, где они ничего не смогут делать. Я это и не поддерживаю, и не против. Но все же это, скорее всего, популяризация бокса.

- Мурат Гассиев в интервью "Интерфаксу" заявлял, что он против женщин в боксе. А вы?

- Я не поддерживаю женский бокс и бои в целом. Бокс – это не женский вид спорта, здесь бьют по лицу, дерутся, здесь кровь. Это не для женщин. Женщина должна дома сидеть и заниматься хозяйством (смеется). Это мое личное мнение.

26-летний Муслим Гаджимагомедов – двукратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер ОИ, четырехкратный чемпион России.