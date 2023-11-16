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"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" и стал единоличным лидером КХЛ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" победили уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0).

Спорт"Спартак" обыграл "Динамо" в матче лидеров КХЛЧитать подробнее

В составе москвичей голы провели Николай Голдобин (5-я минута, в большинстве), Александр Пашин (10), Ансель Галимов (23), Иван Морозов (51), Максим Цыплаков (58 - в пустые ворота, 60). Авторами голов в составе "Салавата" стали Иван Дроздов (17, в большинстве), Динар Хафизуллин (39).

"Спартак" набрал 47 очков в 32 матчах и теперь является единоличным лидером как в Западной конференции, так и в сводной таблице. Он воспользовался осечкой московского "Динамо", с которым было равенство по очкам: динамовцы в четверг проиграли "Ак Барсу" в Казани – 1:4 (0:0, 0:3, 1:3), и теперь отстают от "Спартака" на два балла. При этом "Динамо" сыграло на матч меньше.

Что касается "Салавата Юлаева" и "Ак Барса", команды представляют Восточную конференцию. "Ак Барс" здесь на четвертом месте, у команды 42 очка в 32 матчах. "Салават Юлаев" - на шестой строчке: 37 очков в 31 матче.

Динамо Спартак КХЛ Ак Барс Салават Юлаев хоккей
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