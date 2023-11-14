"Спартак" обыграл "Динамо" в матче лидеров КХЛ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Спартак" одержал волевую победу над "Динамо" в домашнем матче московских клубов в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеисты "Спартака" трижды уступали в счете, но смогли сравнять счет, а решающий гол они провели в овертайме. В итоговом протоколе зафиксирован счет 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу "Спартака".

На 7-й минуте счет стал 1:0 в пользу "Динамо", в составе которого точный бросок нанес Дмитрий Рашевский. На 11-й спартаковец Максим Цыплаков провел ответную шайбу, сделав это при численном преимуществе "Спартака".

На 14-й минуте "Динамо" вновь вышло вперед, автор гола – Андрей Миронов. Сопернику удалось отыграться на 17-й минуте, шайба влетела в ворота "Динамо" от клюшки защитника, автором гола утвержден спартаковец Егор Филин.

Во втором периоде (24-я минута) в составе "Динамо" отличился Павел Кудрявцев. Незадолго до окончания третьего периода, на 58-й минуте хоккеист "Спартака" Дмитрий Вишневский поразил ворота "Динамо". На первой минуте овертайма вновь отличился Цыплаков, что и принесло победу "Спартаку".

Обе команды являются лидерами – как в Западной конференции, так и в сводной таблице. Перед матчем преимущество по очкам было у "Динамо", а теперь соперники сравнялись по числу баллов – по 45. У "Спартака", сыгравшего в 31 матче, имеются преимущества по дополнительным показателям. У "Динамо", однако, есть игра в запасе.