Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Лас-Вегаса, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Второе место занял монегаск Шарль Леклер (Ferrari), третье – мексиканец Серхио Перес (Red Bull).
Ферстаппен, выигравший 18-ю гонку в сезоне, ранее уже досрочно обеспечил себе чемпионство. Сейчас в активе лидера чемпионата 549 очков. Второе место занимает его напарник по Red Bull Перес (273). На третьей строчке – британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (232).
Ферстаппен – трехкратный чемпион "Формулы-1".