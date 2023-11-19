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Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Лас-Вегаса, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял монегаск Шарль Леклер (Ferrari), третье – мексиканец Серхио Перес (Red Bull).

Ферстаппен, выигравший 18-ю гонку в сезоне, ранее уже досрочно обеспечил себе чемпионство. Сейчас в активе лидера чемпионата 549 очков. Второе место занимает его напарник по Red Bull Перес (273). На третьей строчке – британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (232).

Ферстаппен – трехкратный чемпион "Формулы-1".

Формула-1 Макс Ферстаппен автоспорт
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