Ферстаппен стал трехкратным чемпионом "Формулы-1"

Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull в третий раз подряд стал победителем чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Досрочно выиграть чемпионат в 2023 году он смог благодаря сходу с дистанции напарника по команде мексиканца Серхио Переса в спринтерской гонке в рамках Гран-при Катара. Перес являлся единственным из тех, кто, помимо Ферстаппена, претендовал на титул, и теперь он потерял математические шансы догнать нидерландца.

Ранее 26-летний Ферстаппен выигрывал "Формулу-1" в 2021 и 2022 годы.