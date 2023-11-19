Поиск

Кучеров и Панарин признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона" россиянин оформил дубль и сделал голевую передачу. Это помогло "Тампе" победить соперника со счетом 6:4.

Второй звездой дня признан российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, на счету которого два гола в ворота "Нью-Джерси" (игра закончилась со счетом 5:3 в пользу "Рейнджерс"). Панарин установил рекорд клуба и рекорд среди россиян по продолжительности серии результативных матчей - 15.

В тройку лучших попал также американский форвард "Бостона" Трент Федерик, забросивший две шайбы в ворота "Монреаля" (5:2 в пользу "Бостона").

Артемий Панарин Никита Кучеров НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Панарин побил два рекорда в НХЛ

Овечкин до 67 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Сборная Франции по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Сборная Франции по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА

В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА

Матыцин указал на давление МОК и ВАДА на независимые спортивные организации

Матыцин указал на давление МОК и ВАДА на независимые спортивные организации

Шипачев вторым в истории набрал 900 очков в КХЛ

"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" и стал единоличным лидером КХЛ

Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Маршрут ралли "Шелковый путь" в 2024 году пройдет по России, Монголии и Китаю

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });