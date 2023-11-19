Кучеров и Панарин признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона" россиянин оформил дубль и сделал голевую передачу. Это помогло "Тампе" победить соперника со счетом 6:4.

Второй звездой дня признан российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, на счету которого два гола в ворота "Нью-Джерси" (игра закончилась со счетом 5:3 в пользу "Рейнджерс"). Панарин установил рекорд клуба и рекорд среди россиян по продолжительности серии результативных матчей - 15.

В тройку лучших попал также американский форвард "Бостона" Трент Федерик, забросивший две шайбы в ворота "Монреаля" (5:2 в пользу "Бостона").