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Панарин побил два рекорда в НХЛ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 5:3 (2:2, 0:0, 3:1).

Два гола в составе "Рейнджерс" провел российский нападающий Артемий Панарин, который, таким образом, отметился результативными действиями во всех 15 матчах со старта сезона. По продолжительности серии результативных матчей он побил рекорд "Рейнджерс", ранее принадлежавший Роду Жильберу (сезон-1972/73).

Также Панарин побил аналогичный рекорд и среди россиян. Ранее высшее достижение установил Дмитрий Квартальнов, который провел 14-матчевую результативную серию в сезоне-1992/93, выступая за "Бостон".

В нынешнем сезоне 32-летний Панарин набрал 26 (10+16 по системе "гол+пас") очков, а всего в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ – 687 (226+481) баллов в 605 матчах.

Артемий Панарин НХЛ хоккей
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