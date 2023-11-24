Чемпион мира по боксу Петровский нацелен "отправить на пенсию" австралийца Брауна

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Марк Петровский считает, что его молодость станет преимуществом в поединке с 44-летним австралийцем Лукасом Брауном на турнире "Ночь чемпионов IBA в Дубае.

"Для меня это знакомый соперник, в интернете я его видел. Мне даже в социальных сетях писал его менеджер примерно месяца 3–4 назад. И в итоге мы встретимся в Дубае. Вообще, соперник неплохой и опасный. Он может ударить, о чем говорит его статистика. Мы готовимся! Но возраст дает о себе знать. Я молод и думаю, что нужно отправлять Брауна на пенсию", - приводит слова 24-летнего Петровского пресс-служба Федерации бокса России.

Однако Петровский не собирается недооценивать своего соперника, вспомнив о победе над 44-летним американцем Кевином Джонсоном.

"Возрастной боксер априори представляет из себя опытного спортсмена. Мне еще перед нашим боем Кевин Джонсон говорил: "Молодой лев заходит в джунгли, где есть старый и опытный лев". И в нашем бою Кевин Джонсон показал, что еще есть порох в пороховницах. Думаю, Браун не хуже. Буквально в марте он боксировал с входящим в топ-10 рейтингов Джарреллом Миллером. Лукас Браун – хороший оппонент. Но рассчитываю, что все пройдёт хорошо для меня, и этот поединок станет своеобразным трамплином для меня", - заявил чемпион мира-2021.

Петровский одержал 6 побед (4 – нокаутом), Браун выиграл 31 поединок (27 – нокаутом), проиграл в четырех.

Турнир пройдет 9 декабря, бой Петровского с Брауном рассчитан на 10 раундов.

В главном поединке турнира в ОАЭ олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) проведёт 10-раундовый бой за пояс IBA в весе до 60 кг с кубинцем Ласаро Альваресом (6-0, КО 3). Это будет первый бой, в котором разыграют пояс IBA по профессиональному боксу.