Чемпион мира Марк Петровский: Федор Емельяненко - кумир, мотивировавший меня

Российский тяжеловес - о предстоящем турнире "Ночь чемпионов IBA", своем будущем в любителях и профессионалах и планах иностранных спортсменов стать россиянами

Марк Петровский (слева) Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Победитель чемпионата мира-2021 по боксу Марк Петровский 26 августа примет участие в шоу "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове, где проведет бой с эквадорским тяжеловесом Хулио Кастильо. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину боксер поделился своими соображениями о сопернике, прокомментировал желание иностранных спортсменов получить гражданство РФ, а также объяснил, как боец Федор Емельяненко стал его кумиром.

- Какие ожидания от предстоящего турнира в Серпухове?

- Самые грандиозные, как всегда. Думаю, в Серпухове все пройдет на самом высоком уровне, приедут спортсмены из разных стран, чемпионы. Всем рекомендую прийти, посмотреть вживую или на Первом канале, где пройдет трансляция. Будет интересно, все хотят победить. Главное событие – бой-реванш нашего Муслима Гаджимагомедова с кубинцем Хулио Ла Крусом. Впрочем, мне надо думать о своем бое с Хулио Кастильо.

- Состав участников впечатляет. Можете назвать этот турнир самым культовым для вас в карьере на данный момент?

- Весь состав участников не изучил, могу только за своего соперника сказать, да за Муслима с Ла Крусом. Но я не думаю, что там подобрали ноунеймов, и уверен, что будут конкурентные поединки. Там все боксеры, которые участвовали в чемпионатах мира, действующие боксеры-любители, которые хотят отобраться на Олимпийские игры, и все делают для этого. Как, например, мой предстоящий соперник.

- Что знаете о Хулио Кастильо? Какие у него сильные и слабые стороны?

- Знаю, что он левша, у него широкая стойка на ногах. Достаточно резкий, вытягивает на себя; подвижный, видит, чувствует, обладает хорошей скоростью. Мне нужно выжимать из себя максимум и показывать, что как боксеры-любители мы тоже готовы выигрывать.

- Можно ли назвать предстоящий бой принципиальным или это просто очередной вызов, который нужно преодолеть?

- Скорее, это очередной вызов, а не прямо такое противостояние, все-таки сейчас меня больше интересует профессиональная карьера. Так что бой с Хулио Кастильо - это очередной вызов, который обязательно нужно пройти и сделать какие-то выводы, научиться чему-то, извлечь какие-то уроки из этого боя.

- Успели подготовиться к поединку с учетом того, что еще на прошлой неделе провели бой с американцем Кевином Джонсоном?

- Да, как раз сейчас этим занимаюсь, разговариваю с вами после тренировки. Проспарринговали с оппонентом-левшой. В принципе, понимаем, что нужно делать, но все покажет ринг.

- Два поединка в тяжелом весе за семь дней. Не вызывает ли это опасений для вас?

- Опасений не вызывает. После Кевина Владимировича Джонсона чувствую себя отлично, травм нет, поэтому мы готовы, заряжены и будем боксировать.

- Но удалось ли как-нибудь развеяться и морально отдохнуть от бокса?

- Поле боя с Джонсоном на следующий день, в воскресенье, съездил в Серпухов на забег, развеялся немного. В понедельник был уже дома, в Сибири, в Минусинске – на празднике помидора в рамках Дня города. Встретился с родными, попарился в баньке с отцом, разгрузились, поговорили. Выслушал наставления родителей и полетел обратно в Москву. В понедельник я был уже в зале и тренировался.

- Как оцените свой бокс в победном поединке с Джонсоном?

- Изначально я был недоволен, но затем пересмотрел бой, и картина стала понятной: доминировал, мои удары были более акцентированные, мне кажется, я больше их донес до цели – и победа была за нами.

Кевин Джонсон и Марк Петровский (слева направо) Фото: пресс-служба Федерации бокса России

- Джонсон хочет получить паспорт РФ, называет себя Кевином Владимировичем. Как воспринимаете стремление многих зарубежных спортсменов стать россиянами?

- Они просто до этого никогда не бывали в России и, оказавшись у нас, поняли, что здесь очень классно, здорово. И вот теперь все хотят получить российское гражданство, это при том, что они еще не во всей России были, только в центральной части. А у нас еще есть Камчатка, Дальний Восток, родная для меня Сибирь, Урал и еще много прекрасных мест. И если они еще попутешествуют по нашей замечательной России, то еще и знакомых начнут агитировать получить гражданство нашей страны.

- Какие дальнейшие шаги в профессиональном боксе? Какие цели и вообще, кто из соперников для вас – номер 1?

- Сейчас нужно провести бой в рамках "Ночи чемпионов IBU", после него нужно будет отдохнуть и уже с новыми силами настраиваться. У менеджера Эдуарда Кравцова есть какой-то план в голове, будем его выполнять. Пока я не могу что-то более конкретно сказать, о дальнейших соперниках не думаю. Нужно пройти соперника из Эквадора и поставить соответствующую галочку.

- Вы назвали Федора Емельяненко своим кумиром. Почему?

- Назвал его кумиром как человека, продвигающего здоровый образ жизни. Кроме того, в свое время мне говорили, что я маленький для тяжелого веса. Но я видел, как Федор, хоть и такой маленький, не боится, выходит против больших ребят и побеждает их. Нужны навыки, за счет которых недостатки превращать в преимущество. В этом и была мотивация для меня, что и сделало Федора моим кумиром.

- Сейчас активно муссируется тема его возможного поединка с боксером Майком Тайсоном? Верите ли в реальность такого боя?

- Почему бы и нет? Думаю, этот бой соберет много зрителей, популяризирует спорт, здоровый образ жизни. И люди, которые, возможно, никогда не думали сходить в зал, пойдут и попробуют, раз таком возрасте такие спортсмены выступают.

- Кого из других боксеров прошлого хотели бы видеть в поединке аналогичного формата?

- В последнее время растет популярность поединков ММА с американцами. Но у нас есть российские боксеры, которые в любителях когда-то встречались, у них есть свои болельщики. У этих боксеров было свое соперничество, кто-то из них поехал на Олимпиаду, кто-то нет, спорные бои были. И сейчас было бы интересно на них посмотреть.

- Сейчас вы активно деретесь на профессиональном ринге. А что с любительским боксом?

- С любительским боксом окончательно пока не завязал. Мы все-таки в зале тренируемся с боксерами-любителями, и они меня нет-нет да подталкивают в любительский бокс. Я сейчас смотрю чемпионат России, который проходит в Хабаровске. Присматриваюсь к ребятам, прежде всего, в супертяжелом весе, со многими из них спарринговал, интересные были поединки. Смотрю за ними и нет-нет да задумаюсь, а как бы я с ними боксировал и шел по сетке. То есть не убираю мысли из головы о том, что еще смогу выступить в чемпионате России.