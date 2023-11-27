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Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров вошел в тройку лучших игроков Национальной хоккейной лиги по итогам недели, сообщается на сайте НХЛ.

Кучеров был признан второй звездой недели.

В отчетный период он набрал 8 (2+6 по системе "гол+пас") очков в трех матчах. Причем в одном из них, против "Каролины" (8:2 в пользу "Тампы") ему удалось набрать сразу 6 (2+4) очков результативности.

Лучшим игроком стал канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 12 (3+9) очков в четырех матчах.

В тройку лучших также попал финский вратарь "Нэшвилла" Юусе Сарос. Он помог своей команде выиграть три матча, отразив в среднем 92,1% очка.

Никита Кучеров НХЛ хоккей
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