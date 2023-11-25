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Шесть очков Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Каролину" в матче НХЛ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" одержали разгромную победу над "Каролиной" в гостевом матче НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 8:2 (0:1, 3:1, 5:0) в пользу "Тампы".

Шесть очков (2 гола и 4 результативные передачи) оформил на свой счет российский нападающий Никита Кучеров. По одной голевой – на счету защитника "Тампы" Михаила Сергачева и нападающего "Каролины" Андрея Свечникова. Вернувшийся после травмы вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска.

Сейчас Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ в сезоне, набрав 35 (15+20 по системе "гол+пас") очков. На втором месте – защитник "Ванкувера" американец Куин Хьюз – 32 (8+24). С 15 голами Кучеров лидирует и по числу точных бросков. На один гол от него отстают нападающий "Виннипега" Кайл Коннор и форвард "Торонто" Остон Мэтьюз.

НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Михаил Сергачев Андрей Свечников
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