Менеджер Тарасов счел, что боец Царукян в будущем доставит проблем Махачеву в UFC

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Арман Царукян должен победить американца Бенеиля Дариуша в поединке легковесов на турнире UFC в Остине, а в будущем составит конкуренцию действующему чемпиону Исламу Махачеву.

"Вижу Армана фаворитом в этом бою. Думаю, в будущем он подерется за титул и составит немало проблем действующему чемпиону (Исламу Махачеву). Безусловно, Дариуш - это топ и проверка для Царукяна, которую Арман должен проходить, если планирует подраться за пояс. Бой получится крутым, обязательно его посмотрю", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Бой между Царукяном и Дариушем пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC в Остине (США).