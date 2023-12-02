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В Германии прошла жеребьевка группового этапа Евро-2024

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В немецком Гамбурге состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата Европы - 2024, национальные сборные разделили на шесть групп, включающих по четыре команды.

В группе A оказались Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария. В группе B - Испания, Хорватия, Италия и Албания. В группу C попали Словения, Дания, Сербия и Англия. Победитель Пути А, Нидерланды, Австрия и Франция определены в группу D. Группа E включает в себя Бельгию, Словакию, Румынию и Победителя Пути В. Турция, победитель Пути С, Португалия и Чехия сыграют в группе F.

В Пути А пройдут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия, одна их этих сборных пройдет в групповой этап Евро-2024. В Пути В за пропуск в групповой этап поборются Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина, а также Украина, в Пути С - Грузия, Люксембург, Греция и Казахстан.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии будущим летом.

Германия Евро-2024
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