ЦСКА дома обыграл "Ростов" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 2:0 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча на "ВЭБ Арене" прошла в сильнейший снегопад.

Счет уже на четвертой минуте матча с пенальти открыл Фёдор Чалов.

На 68-й минуте Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

Уже в компенсированное время второго тайма защитник "Ростова" Виктор Мелёхин получил прямую красную карточку.

В воскресенье также должен пройти матч "Локомотив" - "Зенит". Начало матча на "РЖД Арене" решением арбитра было перенесено на 30 минут из-за снегопада.

ЦСКА занимает пятое место в зачете чемпионата с 28 очками. "Ростов" на 10-й строчке с 20 очками.