Российский боксер Агрба выступит на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Астане

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российские боксёры Харитон Агрба и Никита Зонь проведут поединки в рамках очередного турнира "Ночь чемпионов IBA", сообщат пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир пройдет 15 декабря в Астане.

Серебряный призёр Европейских игр-2019 Харитон Агрба в поединке в весе до 67 кг встретится с финалистом чемпионата мира-2023 Дулатом Бекбауовым из Казахстана. На счету россиянина на профессиональном ринг 12 побед (восемь – нокаутом) в 12 поединках. Бекбауов пока не имеет в своем активе профессиональных боёв

Никита Зонь выйдет на ринг против казахстанца Бекзата Нурдаулетова (6-0, КО 2) в бою в весе до 80 кг. Зонь выиграл семь поединков (пять – нокаутом) при одном поражении. Нурдаулетов выиграл все шесть боев, в том числе два – досрочно. Нурдаулетов – чемпион мира-2019 и участник Олимпийских игр-2020.