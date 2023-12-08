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Татьяна Кириенко назвала знаковым событием матчевую встречу по боксу Россия - США

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко отметила высокий ажиотаж, связанный с проведением в Москве матчевой встречи между командами России и США.

"Это знаковое событие, которое транслирует Первый канал. Вокруг этого шоу уже небывалый ажиотаж, все хотят попасть на это противостояние, которое ожидают не только болельщики бокса, но и всего спорта. И мы говорим исключительно о спортивном состязании. Только так и никак иначе. Мы живем со своим основным слоганом "бокс объединяет". В боксе так было, есть и будет", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

Встреча Россия – США пройдет 16 декабря в Москве.

Также руководитель федерации отметила прогресс российских боксеров, которые примут участие на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Дубае. В рамках шоу свои поединки проведут Альберт Батыргазиев, Евгений Тищенко, Марк Петровский и Муслим Гаджимагомедов.

"На турнире в Дубае выступят наши ведущие боксёры. Мы тоже лично будем присутствовать на Конгрессе IBA и на самом шоу. Мы пригласили туда наших чемпионов. Мы ждем от парней побед, и мы уверены в наших боксёрах. Они хорошо прогрессируют, этот рост виден", - сказала Кириенко.

"Из парней, кто недавно перешел в профессионалы из олимпийского бокса и мощно прогрессирует, я бы еще отметила Шарабутдина Атаева. Да, он не выступает в Дубае, но тем не менее. Ну и не могу не отметить Альберта Батыргазиева, от боя к бою он оттачивает свое мастерство. Каждый его поединок – шоу, на которое приятно смотреть. Альберт справится и сейчас", - отметила она.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" пройдет 9 декабря.

бокс Татьяна Кириенко
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