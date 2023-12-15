ОКР по рекомендации МОК не будет финансово поддерживать нейтральных спортсменов из РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России по рекомендации Международного олимпийского комитета не будет выплачивать компенсационные выплаты за пропуск международных соревнований и оказывать другую поддержку нейтральным российским атлетам, заявил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.

"Среди тех спортсменов, которые получат наши выплаты, не будет тех спортсменов, которые согласились на нейтрализацию в этом году. ОКР полностью прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов", - сказал он.

По его словам, в рекомендациях МОК упоминалось, что спортсмены, которые хотят получить нейтральный статус, должны отказаться от финансирования своего НОК.

"Мы говорим о том, что любой спортсмен, решивший принять участие в международных спортивных соревнованиях, когда получит какую-либо поддержку от своего национального олимпийского комитета, то он тем самым нарушает те правила, которые он подписал", - сказал глава ОКР.

Выплаты получат спортсмены, которые должны были представлять Россию на Олимпийских играх, продолжают спортивную подготовку, но "из-за деструктивных действий" международных спортивных организаций не могут принимать участие международных спортивных соревнованиях.

Ранее глава ОКР, что таким спортсменам будут выплачиваться по 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей для серебряных, 250 тысяч для бронзовых медалистов, а также 150 тысяч для участников Олимпийских игр.