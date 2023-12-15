Участники летней Олимпиады-2024 не смогут выступить на Играх дружбы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что спортсмены, принявшие участие в летней Олимпиаде 2024 года, не смогут принять участие в Играх дружбы, в противном случае их олимпийский результат будет аннулирован.

"Мы прекрасно знаем, что готовятся Игры дружбы, Игры БРИКС и другие форматы. (...) С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то он абсолютно точно не сможет принять участие в Играх дружбы, которые пройдут после Олимпийских игр. А если он примет участие, то его результат на Олимпийских играх будет аннулирован", - сказал Поздняков журналистам.

Всемирные Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Игры БРИКС должны состояться с 20 по 23 июня 2024 года в Казани.

Между тем ранее Минспорт РФ сообщил, что вместе с Олимпийским комитетом России изучит условия допуска атлетов к олимпийским играм и примут решение об участии российских спортсменов в соревнованиях.

В критериях допуска на летнюю Олимпиаду в Париже в 2024 году, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах нацбезопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут ОИ.

Помимо прочего, спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.