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Россиянин Агрба победил казахстанца Бекбауова на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Серебряный призер Европейских игр-2019 российский боксер Харитон Агрба одержал победу над финалистом чемпионата мира-2023 и Азии-2022 Дулата Бекбауова из Казахстана на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Астане.

По итогам поединка представителей весовой категории до 67 кг победа россиянину была присуждена раздельным решением судей.

Теперь на счету представителя России в профессиональной карьере 13 побед (восемь – досрочно), поражения отсутствуют. Для Бекбауова этот поединок стал первым в качестве профессионала.

По окончании поединка Агрба отметил атмосферу на турнире.

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"Хочу поблагодарить IBA за такой праздник бокса в Казахстане. Я боксировал против серьёзного соперника. У меня была хорошая возможность проявить себя, открыть что-то новое для себя. Мне удалось победить, и я доволен своей работой. Надеюсь, всем понравился наш поединок", - приводит его слова пресс-служба Федерации бокса России.

Кроме того, в рамках турнира россиянин Никита Зонь (7-0-1, КО 5) единогласным решением судей уступил чемпиону мира-2019 и участнику Олимпийских игр-2020 казахстанцу Бекзату Нурдаулетову (6-0, КО 2) в бою в весе до 80 кг. Выступающий за Сербию россиянин Павел Фёдоров (3-0, КО 1) единогласным решением судей одолел казахстанца Ертугана Зейнуллинова (1-0, КО 1).

Все бои состояли из шести раундов и носили выставочный характер. Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Астане был организован Международной ассоциацией бокса.

Серебряный призер Европейских игр-2019 российский боксер Харитон Агрба одержал победу над финалистом чемпионата мира-2023 и Азии-2022 Дулата Бекбауова из Казахстана на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Астане.

По итогам поединка представителей весовой категории до 67 кг победа россиянину была присуждена раздельным решением судей.

Теперь на счету представителя России в профессиональной карьере 13 побед (восемь – досрочно), поражения отсутствуют. Для Бекбауова этот поединок стал первым в качестве профессионала.

По окончании поединка Агрба отметил атмосферу на турнире.

"Хочу поблагодарить IBA за такой праздник бокса в Казахстане. Я боксировал против серьёзного соперника. У меня была хорошая возможность проявить себя, открыть что-то новое для себя. Мне удалось победить, и я доволен своей работой. Надеюсь, всем понравился наш поединок", - приводит его слова пресс-служба Федерации бокса России.

Кроме того, в рамках турнира россиянин Никита Зонь (7-0-1, КО 5) единогласным решением судей уступил чемпиону мира-2019 и участнику Олимпийских игр-2020 казахстанцу Бекзату Нурдаулетову (6-0, КО 2) в бою в весе до 80 кг. Выступающий за Сербию россиянин Павел Фёдоров (3-0, КО 1) единогласным решением судей одолел казахстанца Ертугана Зейнуллинова (1-0, КО 1).

Все бои состояли из шести раундов и носили выставочный характер. Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Астане был организован Международной ассоциацией бокса.

бокс IBA
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