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Батыргазиев завоевал чемпионский пояс IBA

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев победил кубинца Ласаро Альвараса на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Дубае и завоевал первый титул в профессиональной карьере.

По итогам всех 10 раундов победа россиянину присуждена единогласным решением судей.

Таким образом, Батыргазиев стал чемпионом по новой версии – Международной боксерской ассоциации (IBA). Он – первый в истории чемпион IBA в категории веса до 60 кг.

На счету Батыргазиева на профессиональном ринге теперь 11 побед (7 – нокаутом). Альварес потерпел первое поражение при шести победах (три – нокаутом).

Альберт Батыргазиев бокс IBA
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