"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" победили нижегородское "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу "Спартака".

Два гола в составе победителей провел Шейнс Принс (7, 23 минуты), по одному точному броску нанесли Михал Чайковски (38), Павел Порядин (44), Дмитрий Вишневский (49, в большинстве). Авторы голов в составе "Динамо" - Михаил Орлов (16) и Алексей Кручинин (59, в большинстве).

"Спартак" набрал 58 очков и лидирует в Западной конференции КХЛ. На втором месте – московское "Динамо" (56), которое сейчас играет со столичным ЦСКА (46). "Торпедо" в этой же конференции находится на четвертой строчке (51).