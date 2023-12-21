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Сборная России завершила год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сохранила за собой 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины.

В топ-10 также присутствуют Франция, Англия, Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия, Хорватия. Все они располагаются в той же последовательности, что и в ноябрьской версии рейтинга.

В декабре сборная России матчей не проводила. Последняя ее встреча датирована 20 ноября: в тот день подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче в Волгограде разгромили сборную Кубы со счетом 8:0.

футбол рейтинг ФИФА
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