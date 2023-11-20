Сборная России по футболу забила 8 голов в ворота Кубы в товарищеском матче

Сергей Волков и Алехандро Дельгадо во время матча Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 8:0 победили Кубу в товарищеской встрече в Волгограде.

Голы провели Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Сергей Кривцов (74), Андрей Мостовой (78). На 85-й минуте Сергей Пиняев не смог реализовать пенальти, его удар отразил кубинский голкипер Исмель Моргадо.

Россияне нанесли 31 удар (17 – в створ), на счету кубинцев три удара (ни одного в створ).

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 39-е место, сборная Кубы – 169-е.

Это был восьмой матч национальной команды России в 2023 году. Ранее россияне победили Ирак (2:0) и Камерун (1:0), сыграли вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2), олимпийской командой Египта (1:1); также россияне уступили олимпийцам Египта (1:2). С египтянами россияне играли составом не старше 23 лет.

В настоящий момент сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может играть только в товарищеских матчах.